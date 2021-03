Angebote gründlich prüfen : LKA und Verbraucherzentrale warnen vor Anlagebetrug

Was für ein Traum! Mit kleinen Beiträgen schnell reich werden. Das Problem: Hinter diesem Versprechen steckt nichts weiter als Betrug. Doch der ist meist gut organisiert.

Mainz | Aus 250 Euro ein Vermögen machen? Wer will das nicht?! Das Problem: Hinter vielen verlockenden Angeboten stecken Betrüger, erklären das Landeskriminalamt und die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. In der Regel wird in rein gar nichts investiert. Die Masche der Betrüger ist oft ähnlich. Sie platzieren prominent im Internet Werbung für vermeintlic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.