Geld-verbraucher : Justizminister eröffnet weiteres „Haus des Jugendrechts“

Um Jugendliche, die auf die schiefe Bahn geraten sind, kümmert man sich künftig in Münster in einem „Haus des Jugendrechts“. Zur Eröffnung kamen am Donnerstag NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) und Innen-Staatssekretär Jürgen Mathies. In dem Haus arbeiten Jugendhilfe, Polizei, Caritas und Staatsanwaltschaft am gemeinsamen Ziel, dass aus kriminellen Jugendlichen keine Intensivtäter mit verfestigten kriminellen Karrieren werden.

Jugendliche Intensivtäter sollen künftig enger kontrolliert und zugleich in ihrer persönlichen und sozialen Lage unterstützt werden. Derzeit existieren bereits fünf solcher Häuser in Nordrhein-Westfalen: in Köln, Paderborn, Dortmund, Essen und Oberhausen. „Jugendliche von heute sind die Erwachsenen von morgen. Wir müssen uns ihrer besonders annehmen“, ...

