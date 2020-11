Anzeige : Totalschaden drei Jahre nach dem Autokauf? Die Itzehoer erstattet den vollen Kaufpreis

Die Itzehoer Versicherungen sind im Rahmen des Kfz-Tarifs Top Drive bei einem Totalschaden 36 Monate nach dem Autokauf sowohl bei Neuwagen als auch bei Gebrauchtfahrzeugen überdurchschnittlich kulant.

von Julia Gohde

26. November 2020, 00:00 Uhr

Itzehoe | Manchmal geht es schneller, als man gucken kann: Über 2,6 Millionen Mal hat es im letzten Jahr „gekracht“ auf den deutschen Straßen. So viele Unfälle hat das Statistische Bundesamt 2019 registriert. Nicht immer geht es dabei glimpflich aus. Zwar ist die Erleichterung zunächst groß, wenn bei einem Unfall kein Mensch verletzt worden ist, doch ein Totalschaden am Auto bedeutet für viele Fahrer auch einen großen finanziellen Schaden. Wer bei seiner Kfz-Versicherung jedoch eine Neupreisentschädigung vereinbart hat, ist auf der sicheren Seite: Dann erstattet die Versicherung den Neupreis für den Pkw im Falle eines Totalschadens. Die Itzehoer Versicherungen erklären, unter welchen Bedingungen Autobesitzer von dieser Leistung profitieren können.

Tarif Top Drive der Itzehoer: 36 Monate Kaufpreis-Erstattung nach Totalschaden

„Unser Kfz-Tarif Top Drive stellt sicher, dass im Falle eines Totalschadens 36 Monate lang nach dem Kauf des Fahrzeugs kein Wertverlust entsteht. Bei einem Neuwagen erstatten wir den Neupreis, beim Gebrauchtfahrzeug den vollen Kaufpreis“, erklärt Mirko Schumacher, Leiter der Landesdirektion bei den Itzehoer Versicherungen.

Diese Leistung ist deswegen so attraktiv, weil ein Auto insbesondere in den ersten drei Jahren nach dem Kauf am meisten Wert verliert, egal ob Neuwagen oder Gebrauchter. Im Fall eines Totalschadens kann das für den Besitzer richtig teuer werden. Denn seine Kasko-Versicherung erstattet in der Regel nach einem Totalschaden nur den Zeit- oder Wiederbeschaffungswert seines Autos. Hat der Wagen bereits tausende Kilometer auf der „Uhr“ und ist seit zweieinhalb Jahren in Besitz des Fahrers, kann sein Wiederbeschaffungswert weit unter dem ursprünglich bezahlten Kaufpreis liegen. Darüber müssten sich die Mitglieder der Itzehoer jedoch keine Sorgen machen: Beim Top-Drive-Tarif ist der Autobesitzer für einen Zeitraum von 36 Monaten nach dem Kauf bestens abgesichert.

Die Neupreisentschädigung empfehlen wir eigentlich jedem Kunden. Besonders denen, die länger für ihren „Traumwagen“ gespart haben, den sie viele Jahre nutzen möchten. Mirko Schumacher, Leiter der Landesdirektion bei den Itzehoer Versicherungen

Itzehoer Versicherungen

„Mit drei Jahren Neupreisentschädigung im Fall eines Totalschadens heben wir uns als Itzehoer deutlich von den im Markt üblichen 18 oder 24 Monaten ab“, erklärt Schumacher diesen Vorteil der Itzehoer für Versicherungsnehmer im Vergleich zu anderen Versicherern. Dass die Gebraucht- und Neupreisentschädigung für 36 Monate gilt, war nicht immer so: Noch vor einem Jahr war sie auch bei den Itzehoern auf zwei Jahre befristet. Die Verlängerung auf insgesamt 36 Monate im Rahmen des Tarifs Top Drive ist ein Schritt, den die Itzehoer Versicherungen ganz bewusst gegangen sind, um ihren Mitglieder einen umfassenden Service und Schutz zu bieten.

Itzehoer Versicherungen: Weitere Details des Kfz-Tarifs Top Drive Neupreisentschädigung : Der Itzehoer TOP-DRIVE-Tarif sorgt dafür, dass bei einem Totalschaden 36 Monate lang nach Kauf kein Wertverlust entsteht. Bei einem Neuwagen erstattet die Itzehoer den Neupreis, beim Gebrauchtfahrzeug den Anschaffungspreis



: Der Itzehoer TOP-DRIVE-Tarif sorgt dafür, dass bei einem Totalschaden 36 Monate lang nach Kauf kein Wertverlust entsteht. Bei einem Neuwagen erstattet die Itzehoer den Neupreis, beim Gebrauchtfahrzeug den Anschaffungspreis Selbstbeteiligung : Verzicht auf Abzug der Selbstbeteiligung nach drei schadenfreien Jahren



: Verzicht auf Abzug der Selbstbeteiligung nach drei schadenfreien Jahren Autoinhaltsversicherung : Persönliche Gegenstände im Wagen (nicht gewerblich oder beruflich genutzte) sind bei Entwendung in einem nicht einsehbaren und verschlossenen Kofferraum oder Fahrzeuginnenraum

bis zu einer Summe von 1500 Euro versichert



: Persönliche Gegenstände im Wagen (nicht gewerblich oder beruflich genutzte) sind bei Entwendung in einem nicht einsehbaren und verschlossenen Kofferraum oder Fahrzeuginnenraum bis zu einer Summe von 1500 Euro versichert Auslandsschadenschutz ist ohne Beitragszuschlag mitversichert



ist ohne Beitragszuschlag mitversichert Zweitwagenbonus für Pkw : Zu dieser Leistung berät die Itzehoer Versicherung persönlich



: Zu dieser Leistung berät die Itzehoer Versicherung persönlich Rabattschutz : für alle Fahrer inklusive



: für alle Fahrer inklusive Bonus : Zehn Prozent (im Haftpflicht-Schutz) Bonus ab Schadenfreiheitsklasse 5 und einem schadenfreien Jahr



: Zehn Prozent (im Haftpflicht-Schutz) Bonus ab Schadenfreiheitsklasse 5 und einem schadenfreien Jahr GAP-Deckung : Sonderdeckung für geleaste und fremdfinanzierte Fahrzeuge in der Vollkasko



: Sonderdeckung für geleaste und fremdfinanzierte Fahrzeuge in der Vollkasko Direktregulierung in der Vollkasko : Schnell und sicher zur Schadenregulierung unabhängig von der Schuldfrage



: Schnell und sicher zur Schadenregulierung unabhängig von der Schuldfrage Umwelthilfe: Für jeden abgeschlossenen Kfz-Vertrag mit dem bessergrün-Tarif wird in Schleswig-Holstein ein Baum gepflanzt. Gleichzeitig investiert bessergrün den Beitrag in nachhaltige Kapitalanlagen.

Bei den Kunden mit Top-Drive-Tarif kommt dieser Vorteil natürlich gut an. Die Erfahrungen, die die Mitglieder der Itzehoer Versicherungen gemacht haben, sind sehr positiv, berichtet Schumacher:

Viele freuen sich, dass sie selbst nach so langer Nutzungszeit, die ja teilweise auch mit hoher Laufleistung und entsprechendem Wertverlust einhergeht, die Erstattung für ein fabrikneues Auto bekommen. Damit haben sie oft gar nicht gerechnet. Mirko Schumacher, Leiter der Landesdirektion bei den Itzehoer Versicherungen

Vorteile für Fahrer von Elektroautos

Ganz besonders für Elektroautos sei eine lange Neupreisentschädigung sehr interessant, da in dieser Branche der technische Fortschritt in drei Jahren sehr groß sein könne, meint Schumacher mit Blick auf den wachsenden Markt der Elektromobilität. „Die 36-monatige Neupreisentschädigung sichert mir als Fahrer zu, dass ich im Schadenfall ein leistungsfähigeres Fahrzeug bekomme und nicht mit einem begrenzten Budget nach einem gebrauchten Wagen mit noch möglichst gutem Akku suchen muss“, weist Schumacher auf die Vorteile hin.

Weiterlesen: Das Elektroauto versichern – was beim Versicherungsschutz zu beachten ist (Anzeige)

Übrigens: Am 30. November ist Stichtag. Dann ist die letzte Gelegenheit in diesem Jahr, die Kfz-Versicherung zu kündigen und zum 1. Januar 2021 zu einem anderen Anbieter zu wechseln. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie hier.

Kontakt Itzehoer Versicherungen

Itzehoer Versicherungen

Itzehoer Platz

25521 Itzehoe

Telefon (Montag-Freitag von 7:30 bis 20 Uhr): 04821 773-0

E-Mail: info@itzehoer.de

Web: www.itzehoer.de

Auch interessant: Direktregulierung als Teil der Kfz-Versicherung: Wer nicht darauf verzichten sollte (Anzeige)