Zocken wird zum Lifestyle : Influencer und Trading Apps: Die Jungen entdecken die Börse

Niedrige Zinsen und der anhaltende Aktienboom bringen auch immer mehr junge Menschen an die Börse. So zumindest die allgemeine Lesart. Ein Teil der Erklärung liegt jedoch auch bei Instagram, Youtube und Co.

Düsseldorf | Immer mehr junge Menschen legen ihre Hemmungen gegenüber den Finanzmärkten ab und tauchen ein in die Welt der Aktien, ETFs oder Kryptowährungen. Sie informieren sich bei Instagram und Youtube, handeln per Smartphone-App und springen auf Hypes auf, wie den rund um den US-Videospielanbieter Gamestop. Trading ist für einige zum Lifestyle geworden. Dab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.