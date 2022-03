Polizei warnt : „Hallo Mama“-Betrug auf Whatsapp: So entlarven Sie die Masche

Dass Trickbetrüger sich am Telefon als Familienangehörige ausgeben, ist nichts Neues. Vermehrt wird auch der Messenger-Dienst Whatsapp für „Enkeltrick“-ähnliche Maschen genutzt. Wir geben Tipps, wie Sie sich vor Trickbetrügern schützen.

„Hallo Mama! Mein Handy ist kaputt, ich habe eine neue Nummer“ – so oder so ähnlich beginnt meist der Verlauf einer Betrugsmasche über den Messenger-Dienst Whatsapp, vor dem unter anderem die Verbraucherzentrale Niedersachsen warnt. Die Betrüger geben sich dabei in der Regel als Sohn oder Tochter der Geschädigten aus und erklären zunächst, warum sie s...

