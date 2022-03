Anzeige : Erfolg plus Zukunft: acontax sucht Verstärkung

Ein tolles Team mit flachen Hierarchien

Avatar_shz von Arndt Prenzel

30. März 2022, 00:00 Uhr

Langenhorn | Im Oktober wird die acontax Steuerberatungsgesellschaft in Langenhorn 25 Jahre alt. Es war ein erfolgreiches Vierteljahrhundert, denn die Kanzlei wächst und entwickelt sich stets weiter. Bis zum Jubiläum ist noch ein wenig Zeit, den Mitarbeiterstamm weiter aufzustocken.

„Tatsächlich herrscht großer Bedarf“, sagt Janne Petersen, einer von drei geschäftsführenden Gesellschaftern. „Unser junges Team sucht Verstärkung.“ Die Arbeit bei acontax eröffnet eine Vielfalt an spannenden Aufgabengebieten. Die Hierarchien sind abgebaut, man begegnet sich auf Augenhöhe, duzt auch den Chef. „Wir wertschätzen den Einsatz unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und das zeigen wir auch.“

Aktuell gesucht werden (jeweils m/w/d):

- 2 Steuerberater

- 2 Steuerfachangestellte

- 1 Lohnbuchhalter

Neben viel Raum für eigene Ideen und Innovationen erwartet neue Mitarbeiter eine leistungsgerechte Vergütung, zusätzliche Benefits wie Sachbezüge, Kindergartenzuschüsse, Dienstwagen etc. Dabei ist Flexibilität das Stichwort. „Denkbar ist, dass man drei oder vier Tage im Home Office oder an einem anderen Ort arbeitet. Individuelle hybride Arbeitsplätze haben sich in der Corona-Zeit etabliert“, sagt der Steuerberater. Wer flexible Arbeitszeit benötigt, wer also lieber am Wochenende arbeitet und unter der Woche frei haben möchte, ist hier richtig und findet ebenso offene Ohren wie der, der auch einmal in den Abendstunden arbeiten möchte.

„Als modernes, zukunftsorientiertes Unternehmen achten wir zudem auf hochwertig ausgestattete Arbeitsplätze, die auch technisch auf dem neuesten Stand sind“, erklärt Janne Petersen. Das gilt auch für die Ausrüstung im Home Office. Ein attraktives Gesundheitsförderprogramm, individuelle Pkw-Konzepte und E-Bike-Leasing sind ebenfalls angesagt. Wer in den schönen Norden ziehen möchte, erhält natürlich Hilfe bei der Wohnungssuche.

Wir haben ein gutes Arbeitsklima und es bringt Spaß mit uns im Team zu arbeiten. Janne Petersen, einer der geschäftsführenden Gesellschafter von der acontax Steuerberatungsgesellschaft mbH

„Wir bieten unseren Beschäftigten darüber hinaus persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten wie: Übernahme von mehr Verantwortung, Teilnahme und Leitung neuer Projekte oder Unterstützung bei der Erlangung weiterer Titel. So mancher hat bei acontax eine schöne Karriere hingelegt. Alle vier Steuerberater begannen als Steuerfachangestellte, bildeten sich über den Steuerfachwirt bis zum Steuerberater weiter. Einige Mitarbeiter der acontax sind im Unternehmen gefördert worden und dürfen sich mittlerweile Steuerfachwirte bzw. Bilanzbuchhalter nennen“, sagt Janne Petersen. acontax sucht aktuell neben Steuerfachangestellten und Steuerberatern auch jemanden für die Lohnbuchhaltung. „Alle Türen stehen offen“, meint der Langenhorner. „Wir haben ein gutes Arbeitsklima und es bringt Spaß mit uns im Team zu arbeiten.“

Die Mandantschaft ist geprägt von einer für die Region typischen Vielfalt: Sie umfasst sowohl Privatpersonen als auch kleine und mittelständische Unternehmen aus unterschiedlichsten Wirtschaftsbereichen (z. B. Handwerk, Dienstleistungen, Erneuerbare Energien, Industrie, Handel, Gesundheit), Freiberufler und Selbstständige aller Rechtsformen und in allen Unternehmensphasen.

Darüber hinaus ist besonderes Fachwissen auf dem Gebiet der Steuerfragen für land- und forstwirtschaftliche Betriebe präsent. Ansprechpartner für Interessierte ist Gerd Carstensen, ebenfalls Steuerberater und geschäftsführender Gesellschafter.

Kontakt

acontax Steuerberatungsgesellschaft mbH

An der B5 10a

25842 Langenhorn

Telefon: 04672/772390

Web: www.acontax.com