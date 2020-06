Anzeige: Nospa : Corona-Krise – Was jetzt für die Geldanlage wichtig ist

Die Nospa lädt zur Telefonkonferenz am 25. Juni mit Deka-Volkswirt Dr. Holger Bahr ein. Auch Menschen aus der Region, die bisher keine Nospa-Kunden sind, können sich dafür anmelden.

10. Juni 2020, 00:00 Uhr

Flensburg | Auch wenn in Schleswig-Holstein schon viele Lockerungen umgesetzt sind: Das Coronavirus prägt noch immer weite Teile des privaten und beruflichen Alltags. All das hat gravierende Auswirkungen auf Wirtschaft und Konjunktur. Sorgen um die eigene Gesundheit und die der Familie, Veränderungen am Arbeitsplatz und ungeplante finanzielle Einschnitte werfen derzeit viele Fragen auf. Darum lädt die Nord-Ostsee Sparkasse (Nospa) am 25. Juni um 19 Uhr zum telefonischen Expertenvortrag ein. Die Anmeldung dafür ist kostenlos und bis zum 23. Juni möglich.

Experte erklärt die Lage am Aktienmarkt und gibt Tipps für die Geldanlage

Wie wirkt sich die Krise auf meine finanzielle Planung aus? Wann wird sich der Markt wieder erholen? Und ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt, um in den Aktienmarkt einzusteigen? Dr. Holger Bahr, Leiter der Volkswirtschaft der Deka-Bank in Frankfurt, gibt Antworten auf diese und viele weitere Fragen. Exklusiv für Nospa-Kunden und alle anderen Interessierten aus der Region berichtet der Finanzexperte live am Telefon von den Finanzmärkten. Dabei geht er auch auf die politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Einflussfaktoren ein und gibt Tipps für Anlagestrategien.

Dr. Holger Bahr rückt am 25. Juni die jüngsten Entwicklungen an den Aktienmärkten in den Fokus. Je nach Branche kann bereits von einer Erholung der Märkte gesprochen werden, in anderen Bereichen sind die Auswirkungen der Corona-Krise noch deutlicher zu spüren. Derzeit wird mit einem Einbruch der deutschen Wirtschaftsleistung um über sechs Prozent gerechnet – Hoffnung für ein Wachstum der Wirtschaft in den Folgejahren macht jedoch die schrittweise Zurücknahme von coronabedingten Einschränkungen. Dr. Holger Bahr schätzt, dass Ende 2021 bei der gesamten Wirtschaftsleistung wieder das Niveau von vor der Corona-Krise erreicht sein wird. Was das für jeden einzelnen bedeutet, erklärt er in der Telefonkonferenz am 25. Juni, für die man sich unter www.nospa.de/telko anmelden kann.

Über den Referenten Dr. Holger Bahr und die DekaBank

Dr. Holger Bahr ist seit 1999 Teil der DekaBank. Seit 2004 leitet er hier die Einheit Volkswirtschaft. Die DekaBank ist das zentrale Wertpapierhaus der Sparkassen und zählt zu den größten Wertpapier­dienstleistern des Landes. Fest verankert in der Sparkassen-Finanzgruppe engagiert sie sich für die nachhaltige Vermögens­bildung in Deutschland. Die Experten der Deka stellen sämtliche Fonds nach aktuellen Anlagetrends und unter ständiger Berücksichtigung bewährter Sicherungskomponenten zusammen.

Die Veranstaltung „Telefonkonferenz mit Dr. Holger Bahr“ auf einen Blick

Was? Exklusive Telefonkonferenz zum Thema „Corona-Krise - Was jetzt für Sie und Ihr Geld wichtig ist“ Wer? Dr. Holger Bahr, Leiter der Volkswirtschaft der DekaBank, Frankfurt Wann? Donnerstag, 25. Juni 2020, um 19 Uhr Wie kann ich teilnehmen? Sie können Sich einfach auf der Webseite der Nospa dafür anmelden oder Ihrem Nospa-Berater Bescheid geben, dass Sie teilnehmen möchten. Anmeldeschluss ist der 23. Juni. Weitere Informationen www.nospa.de/telko

