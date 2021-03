Mindestversicherungszeit : Altersvorsorge: Minijob zählt auch für Rente

Rund sechs Millionen Menschen arbeiteten 2020 in Deutschland in einem Minijob und verdienten damit maximal 450 Euro im Monat. Das Gute dabei: Minijobs zahlen auch fürs Alter ein.

Berlin | Seit 2013 sind Minijobs in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungspflichtig. Bei einem Einkommen von 450 Euro sind das 16,20 Euro im Monat, erklärt die Deutsche Rentenversicherung Bund. Den Hauptteil des Beitrags trägt mit 15 Prozent der Arbeitgeber. Minijobber selbst zahlen in der Regel zusätzliche 3,6 Prozent ihres Gehaltes in die Rente...

