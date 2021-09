Pflegeversicherung : Wann sich privater Extra-Schutz lohnt

Eine private Pflegezusatzversicherung kostet, und zwar Monat für Monat. Preisgünstig ist die Police nicht - und: Wer nicht zum Pflegefall wird, hat von dem eingezahlten Geld nichts.

Düsseldorf/Bonn | Von jetzt auf gleich kann es passieren: Man wird zum Pflegefall. Etwa durch eine Krankheit. Oder durch einen Unfall. Oder altersbedingt. Viele möchten den Gedanken an Pflegebedürftigkeit am liebsten beiseiteschieben. Besser ist es aber, sich damit rechtzeitig auseinanderzusetzen - und vor allem die finanziellen Aspekte in den Blick zu nehmen. Denn:...

