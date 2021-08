Unerlaubte Werbeanrufe : Vorsicht Falle: Stromzählernummer nicht am Telefon nennen

Unerlaubte Telefonwerbung ist zwar verboten, aber an der Tagesordnung. Angerufene sollten keine Daten preisgeben - sonst kann es sein, dass sie den Stromanbieter wechseln, ohne das zu wollen.

Bremen | Am anderen Ende der Leitung sitzen Verkaufsprofis: Bei unerlaubter Telefonwerbung verwickeln die Anrufer Verbraucher in ein Gespräch und erfragen geschickt persönliche Daten. Bekommen sie auf diese Weise zum Beispiel Name, Anschrift und Stromzählernummer, können sie einen Wechsel zu einem anderen Stromanbieter in die Wege leiten, warnt die Verbraucher...

