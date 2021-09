Viel zu sehen : Herbst und Winter im Blick: Neues aus der Reisewelt

. Von der Nordsee bis in die Schweiz wartet die Natur im Herbst mit vielen Sehenswürdigkeiten auf. In Hamburg entsteht ein besonderes Museum. Und manche zieht es sogar in die Antarktis.

Cuxhaven/Bern/Hamburg/Oslo (dpa/tmn) Auch im Herbst und Winter wird gereist - vor allem, nachdem lange vieles nicht möglich war. Einige Highlights gibt es in der Nähe, für andere Abenteuer geht es weit in den Süden. Neues aus der Reisewelt. Zugvogeltage im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer Im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer wer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.