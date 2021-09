Statistisches Bundesamt : Deutsche Lebenshaltungskosten im europäischen Mittelfeld

Die Verbraucherpreise in Deutschland steigen und steigen. Viele Menschen machen sich deswegen Sorgen. Aber ein Blick auf andere europäische Länder zeigt: Das Leben hier ist noch verhältnismäßig günstig.

Wiesbaden | In Deutschland lässt es sich im europäischen Vergleich eher kostengünstig leben. Nach einem Vergleich des Statistischen Bundesamtes müssen die Menschen in nahezu allen westlichen und nördlichen Ländern des Kontinents mehr Geld für den täglichen Bedarf aufwenden als hierzulande. So lagen die privaten Konsumausgaben in der Schweiz zum Beispiel im Jul...

