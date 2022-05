Bahnkunden verärgert : 9-Euro-Ticket: Auf diesen Bahnstrecken im ÖPNV gilt es nicht – wie kann das sein?

Ab dem 1. Juni gilt das 9-Euro-Ticket für den Bahnverkehr in Deutschland. Doch für die Nutzung gibt es diverse Bedingungen, die erfüllt werden müssen. So ist das vergünstigte Ticket nur in Zügen des Nahverkehrs gültig – und selbst hier gibt es Ausnahmen.

Hintergrund ist, dass das 9-Euro-Ticket nicht in allen Zügen gilt, die mit einem Nahverkehrsticket genutzt werden können. Die Deutsche Bahn schrieb dazu in einem Beitrag auf Twitter: „Das 9-Euro-Ticket ist nicht in Zügen, die durch die DB Fernverkehr AG betrieben werden (z.B. IC, EC, ICE) gültig, auch dann nicht, wenn andere Nahverkehrsfahrkarten in Fe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.