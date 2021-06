Lass zweimal wachsen : Wie aus Gemüseresten neue Pflanzen werden

Haben Sie mal beobachtet, wie die inneren Blätter von angeschnittenem Lauch im Kühlschrank nachgewachsen sind? Diese Erfahrung lässt sich nutzen - mit einer eigenen Minizucht auf dem Fensterbrett.

Bonn | Landen bei Ihnen Möhren- und Salatstrunk, Zwiebelwurzel oder Teile der oberen Rote Bete in der Bio-Tonne, ist das schon mal besser als in der Hausmüll-Tonne. Aber es geht noch besser. Den Gemüseresten kann man auch ein zweites Leben schenken. Die Initiative „Zu gut für die Tonne“ erklärt an drei Beispielen wie „Regrowing“ (englisch für Nachwachsen las...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.