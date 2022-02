Studie : WG-Zimmer für Studierende kostet im Schnitt 414 Euro

In Deutschland wird das Wohnen immer teurer. Das bekommen auch junge Leute zu spüren, die in Unistädten nach Zimmern suchen. Nach einer kurzen Corona-Delle sind Preise stark gestiegen. Und ein Ende ist nicht in Sicht.

Ein WG-Zimmer in einer deutschen Universitätsstadt hat zum Jahresbeginn 2022 im Schnitt rund 414 Euro pro Monat gekostet - und damit deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. Das geht aus einer Studie des Moses Mendelssohn Instituts(MMI) in Kooperation mit dem Immobilienportal WG-gesucht.de hervor. Für das „Hochschulstädtescoring“ wurden 25.000 Wohn...

