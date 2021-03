Der richtige Boden : Welches Substrat eignet sich für was?

Im Handel gibt es eine Vielzahl an Substraten: Geranienerde, Kräutererde, Blumenerde, Aussaaterde, Pikiererde. Aber ist so viel Auswahl überhaupt nötig? Und was gibt es beim Düngen zu beachten?

Berlin | Die Auswahl im Handel ist groß: Für fast jede Pflanze und jedes Wachstumsstadium gibt es eine eigene Erde. Wobei der Fachmann eigentlich nur beim gewachsenen Boden im Garten von Erde spricht, erläutert Marcus Scheel. Der Gartenmeister der Königlichen Gartenakademie in Berlin erklärt: „Was wir im Handel bekommen, sind in der Regel Substrate - also G...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.