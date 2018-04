Der Frühling kommt : Topfpflanzen und Co.: So gelingt das grüne Paradies auf dem Balkon

Nicht jeder ist in dem Genuss eines eigenen Gartens. Doch eine fehlende Grünfläche ist noch lange kein Grund, auf eigenes Grün verzichten zu müssen: Mit Pflanzkübeln und -kästen lässt sich im Handumdrehen ein botanischer Wohlfühlort auf dem Balkon oder der Terrasse zaubern. Drei Tipps für die Balkonbepflanzung

von Malin Lindenberg

06. April 2018, 03:58 Uhr

Mit den ersten frühlingshaften Temperaturen stehen auch die Blumenliebhaber wieder in den Startlöchern und es wird Zeit, die Pflanzensaison willkommen zu heißen. Auch Stadtmenschen, die häufig keinen direkten Zugang zu einem eigenen Garten haben, in dem gebuddelt und gepflanzt werden kann, wissen sich zu helfen: Üppig bepflanzte Balkone zieren die Häuserfassaden in vielen Städten. Damit das kleine grüne Paradies auch botanischen Anfängern gelingt, bieten Topfpflanzen und Blumenkübel eine einfache Methode, sich eine eigene grüne Oase zu schaffen. Wer hierbei ein paar Tipps beachtet, kann schon bald zwischen üppigem Grün grillen oder in den ersten frühlingshaften Sonnenstrahlen baden.

Tipp 1: Die richtige Wurzelpflege

Dass Pflanzen wichtige Nährstoffe und Wasser über die Wurzeln aufnehmen, ist kein Geheimnis. Deshalb ist der Wachstum unter der Erde genauso wichtig wie der Pflanzenwachstum oben an der Sonne. Ausgelaugte, klumpige oder minderwertige Erde kann nämlich auf Dauer dafür sorgen, dass die Pflanze nicht ausreichend versorgt wird. Darum ist es ratsam, dass die Blumenerde regelmäßig - im Idealfall sogar jedes Jahr - im Frühjahr ausgetauscht wird. In alter Erde können sich leicht Schädlinge und Krankheitserreger sammeln und vermehren, sodass sich der Austausch der Erde schnell positiv auf die Blumen auswirken wird. Da die Qualität der Blumenerde im Gartencenter durchaus variieren kann, sollte beim Kauf auch darauf geachtet werden, dass die Struktur der Erde den Wurzelwachstum fördert und sie ausreichend Wasser speichern kann.

Tipp 2: Die Erde sollte der Pflanze angepasst werden

Will man seinen Pflanzen zu einem langen Leben verhelfen, sollte nicht nur darauf geachtet werden, dass die Erde regelmäßig ausgetauscht wird, sondern man sollte sich auch darüber informieren, welche besonderen Ansprüche die einzelnen Pflanzen haben. Sukkulenten zum Beispiel, zu denen auch die beliebten Kakteen gehören, fühlen sich in sandiger Erde mit wenig Humus wohl. Die Wurzeln von Zitrusgewächsen sollten auch bei nasser Erde gut mit Sauerstoff versorgt werden, was durch einen hohen Anteil an steinigen Bestandteilen erreicht wird. Moorgewächse wie Rhododendren, Azaleen, Heidelbeeren gedeihen am besten in saurer Erde mit einem pH-Wert von 4,5 bis 5,0. Bei Hortensien lässt sich mithilfe der Säuregehalts der Erde sogar die Blütenfarbe beeinflussen. Zudem hilft eine Spezialmischung, den hohen Wasserbedarf der Blühsträucher zu decken und dabei Staunässe zu verhindern.

Tipp 3: Die Pflanzen brauchen viele Nährstoffe

Zu den beliebtesten Pflanzen auf dem Balkon gehören ohne Zweifel Dauerblüher. Da diese allerdings das ganze Jahr über eine Vielzahl an Knospen produzieren, benötigen sie dementsprechend auch ausreichend Nährstoffe, die ihnen, im Gegensatz zu Gartenpflanzen, nicht auf natürliche Weise zugeführt werden können. Besonders wichtig sind Stickstoff, Phosphat, Kalium, Magnesium oder Eisen, die verhindern, dass sich Schädlinge und Krankheiten ausbreiten können. Da sich ein Mangel allerdings manchmal erst nach Wochen zeigt, sollte den Pflanzen bereits vorsorglich regelmäßig Dünger gegeben werden. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte zu einem hochwertigen Langzeitdünger greifen, der auf die besonderen Bedürfnisse der Pflanzen angepasst wird, da sie in der Zusammensetzung der Spurenelemente durchaus variieren können. Deshalb gibt es zahlreiche Spezialdünger; unter anderem für Rhododendren, Hortensien, Kletterpflanzen, Nadelbäume, Rosen und Beerensträucher.

