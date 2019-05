Letzte Kälte : Topfpflanzen richtig vor den letzten Spätfrösten schützen

Es kann noch einmal kalt werden. Topfpflanzen, die jetzt schon im Freien stehen, sollten daher ausreichend geschützt werden. Die Gartenakademie Rheinland-Pfalz gibt Tipps.

von dpa

06. Mai 2019, 17:16 Uhr

In den letzten Frostnächten des Frühlings können manche Pflanzen Schaden nehmen - insbesondere empfindliche Topfpflanzen, die schon im Freien stehen. Ist im Wetterbericht Frost angekündigt, sollten Hobbygärtner daher zeitweise für Schutz sorgen.

Die Gartenakademie Rheinland-Pfalz rät für solche Übergangszeiten die empfindlichen Topfpflanzen zunächst an die Hauswand zu rücken. Dort ist es in der Regel weniger kalt als an ungeschützten Stellen.

Außerdem kann ein bereitgelegtes Frostschutz-Vlies bei Bedarf nachts über die Pflanzen gegeben werden. Wichtig ist aber auch, die Pflanzen zum Tagesbeginn direkt wieder auszupacken. Denn es geht ihnen nicht anders als Menschen in der Übergangszeit: Sind sie zu warm angezogen, schwitzen sie, wenn die Sonne die Temperaturen in die Höhe treibt.

Bei Pflanzen im Garten kann das ernste Folgen haben: Unter Tunneln oder in Folien gepackt, besteht rasch die Gefahr von Pilzkrankheiten, warnt der Bund deutscher Baumschulen. Oder die Pflanzen treiben zu früh und zu schnell aus.