Sonniger Platz : Tipps für Erdbeeren auf dem Balkon und im Beet

Leuchtend rote Erdbeeren, die sehr süß schmecken, erinnern manche Menschen an ihre Kindertage. Wer die Früchte so genießen will, kann sie selber anpflanzen. Tipps, was es dabei zu beachten gibt.

Münster | Wer einen Balkon oder Garten hat, kann Erdbeeren selber anbauen - und dann reife, aromatische Früchte wie früher pflücken, kurz waschen und sich direkt in den Mund stecken. Doch bei den Erdbeeren hat in vielerlei Hinsicht ein starker Wandel stattgefunden. „Die Erdbeersaison hat sich verschoben“, sagt der Gartenbau-Ingenieur Raimund Schnecking aus M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.