Blumiger Dank : Sträuße zum Muttertag rechtzeitig bestellen

Zum Muttertag gehören für viele Familien Blumen einfach dazu. Wer Gedränge im Fachgeschäft oder Gartencenter vermeiden will, bestellt am besten rechtzeitig vor oder versendet seinen Strauß online.

Gelsenkirchen | Am Sonntag den 9. Mai ist Muttertag. Auch in diesem Jahr werden coronabedingt viele Familien auf Abstand bleiben und Blumen lieber schicken als selber vorbeibringen. Egal ob online oder persönlich: Am besten kümmert man sich rechtzeitig. So sollten Bestellungen im Blumengeschäft aufgrund der großen Nachfrage am besten schon am Anfang der Muttertag...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.