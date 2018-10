Zimmerpflanze : Standort der Bromelie hängt von der Blattstärke ab

Die Dicke der Bromelienblätter gibt einen Hinweis auf ihren bevorzugten Standort. Generell mag es die Pflanze mit den skurrilen Blatt- und Blütenformen eher sonnig.

von dpa

10. Oktober 2018, 13:30 Uhr

In welchem Zimmer Bromelien am besten stehen, zeigen ihre Blätter an.Sind diese dick, mögen die Pflanzen eine trockene Umgebung, erläutert das Blumenbüro in Essen. Für sie ist das Wohnzimmer gut.

Arten mit dünneren Blättern fühlen sich an feuchten Orten wohler, wie etwa im Badezimmer. Insgesamt gilt: An sonnigen Standorten entfalten die Zimmerpflanzen ihre Farbenpracht auch im Winter.