Zu große Last : Sommer- und Herbststauden unauffällig abstützen

Große Stauden wie Rittersporn, Astern oder Dahlien sehen prächtig aus, doch ihre Schönheit ist auch eine Last. Mit diesen Tipps kommen die Pflanzen trotz stützender Stangen voll zur Geltung.

Bornhöved | Manche Stauden wie Astern werden über den Sommer so groß und mächtig, dass sie auseinanderfallen oder abknicken, wenn Hobbygärtner ihnen nicht helfen. Das Problem: Meist bieten die üblichen Stützen für Stauden - etwa gewundene Stangen oder Bambusstäbe - allein noch keinen Halt. Die Pflanzen müssen daher an den Stangen festgebunden werden, so die...

