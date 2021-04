Grünes Projekt für Kinder : Schritt für Schritt zum Mini-Garten

Pflanzen aussäen, umtopfen, pflegen: Beim Gärtnern können Kinder viel über die Natur und das Wachstum lernen. Auch ohne eigenen Garten ist das möglich. Tipps, wie sie einen Mini-Garten anlegen.

Erfurt | In wenigen Schritten können Kinder ihr eigenes Garten-Paradies anlegen. Dafür brauchen sie nicht einmal viel Platz: Denn der Mini-Garten passt in eine Holzkiste. Dabei lernen die Kinder nicht nur viel und übernehmen Verantwortung für die Pflanzen - das Projekt hilft auch gegen Langeweile in Corona-Zeiten. Antje Lobenstein vom Deutschen Gartenbau...

