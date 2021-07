Die Indianernessel : Restaurant für Schmetterlinge und Bienen

Die Indianernessel ist farbenfroh und punktet mit ihrer besonderen Blüte. Im Garten überzeugt sie als langlebige Staude oder Blickfang für einen Sommer. Doch sie kann mehr als nur gut auszusehen.

Ettenheim/Weinheim | Kolibris werden wir hierzulande nicht an den wunderschönen Blüten der Indianernessel (Monarda) sehen. In deren Heimat, den Appalachen in den USA, sind sie Stammgäste an den mit Nektar gefüllten Blüten. Bei uns umschwirren dafür Schmetterlinge - oft auch gleich mehrere - die langen Röhren, und auch Bienen und Hummeln sind gern mit von der Partie. „A...

