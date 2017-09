Pflege für Herbstblumen : Regen erreicht ihren Boden nicht: Chrysanthemen gut gießen

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Seeger 1 von 1

erstellt am 11.Sep.2017 | 04:16 Uhr

Die großen und dichten Blüten der Gartenchrysanthemen verhindern manchmal, dass die Wurzeln der Pflanzen ausreichend Regen abbekommen. Daher sollten Hobbygärtner auch bei feuchter Witterung prüfen, ob sie gießen müssen.

Am besten trockne der Topfballen nie vollständig aus, erläutern die Experten des Blumenbüros in Essen. Wichtig ist auch, dass die Regentropfen nicht länger auf Blüten und Blättern liegen. Das erhöhe die Gefahr einer Pilzinfektion. Chrysanthemen können noch bis in den November hinein blühen.