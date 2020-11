Anzeige mit Gewinnspiel : Neuer Tag, neues Glück bei Stauden Hansen: Jetzt Trostpreis gewinnen

Alle Teilnehmer können jetzt einen von 25 Einkaufsgutscheinen bei Stauden Hansen im Wert von 20 Euro gewinnen.

18. November 2020, 09:56 Uhr

Breklum | Bunte Beete das ganze Jahr über, davon träumen viele. Das zeigte auch die rege Beteiligung am Gewinnspiel des Gärtnerei- und Floristikbetriebs „Stauden Hansen“ aus Breklum. Da aber nur wenige das Glück hatten, Pflanzen-Flatrates zu gewinnen, verlost die Familie Hansen nun Trostpreise. Verlieren bedeutet eben immer auch gewinnen – ganz in diesem Sinne haben jetzt alle Teilnehmer die Chance auf einen von 25 Einkaufsgutscheinen im Wert von jeweils 20 Euro!



Wer mitmachen möchte, füllt ganz einfach das folgende Formular aus und drückt die Daumen. Nicht vergessen: Bitte die Teilnahme mit einem Klick auf den hinterlegten Aktivierungs-Button in der darauffolgenden E-Mail bestätigen.

Falls das nachfolgende Formular nicht angezeigt werden sollte, einfach den Button „Externen Inhalt laden“ anklicken. Viel Glück!