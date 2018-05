«Deutschlandflora» : Naturschützern helfen: Pflanzenarten per App erfassen

Pflanzenfreunde können bei ihren Spaziergängen etwas für den Naturschutz tun - und zwar ganz einfach per App. Denn über das Smartphone-Programm des Bundesamtes für Naturschutz können sie Farn- und Blütenpflanzen erfassen.

von dpa

09. Mai 2018, 11:51 Uhr

Was wächst wo? Diese Frage interessiert Naturschützer ebenso wie der Rückgang oder die Zunahme bestimmter Pflanzenarten. Eine neue Datenbank soll nun die Verbreitung von Farn- und Blütenpflanzen erfassen und bundesweite Daten zu Pflanzen zusammenführen.

Dies sei eine wertvolle Entscheidungsgrundlage für den Naturschutz, so das Bundesamt für Naturschutz (BfN). Über die App «Deutschlandflora», die das BfN entwickelt hat, können sich auch fachkundige Bürger an der Dokumentation beteiligen. So haben sie die Möglichkeit, direkt im Gelände ihre Beobachtungen zur Pflanzenart und Häufigkeit einzutragen. Zudem können sie den Fundort GPS-genau in einer Karte eintragen sowie Belegfotos hochladen. Die Nutzung der App ist kostenfrei möglich - und für Android und iOS -Geräte möglich.

Die Beobachtungen der ehrenamtlichen Pflanzenfreunde können dann von Artenkennern gesichtet und verifiziert werden. Anschließend fließen die Daten gebündelt auf der Internetseite «FloraWeb» zusammen.