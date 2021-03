Grünes Projekt für Kinder : Kräuter für Mini-Garten vorziehen

Pflanzen aussäen, umtopfen, pflegen: Beim Gärtnern können Kinder viel über die Natur und das Wachstum lernen. Auch ohne eigenen Garten ist das möglich. Tipps, wie sie einen Mini-Garten anlegen können.

Erfurt | Wer Kindern das Gärtnern näher bringen will, kann mit ihnen in wenigen Schritten einen Mini-Garten anlegen. Als Pflanzen eignen sich Kräuter, die langsam wachsen - wie Thymian, Schnittlauch, Petersilie, Basilikum, Rosmarin. Antje Lobenstein vom Deutschen Gartenbaumuseum in Erfurt rät dazu: Die Pflanzen an der hellen Fensterbank im Frühling vorzuzie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.