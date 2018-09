Ab in den Topf : Ingwer aus dem Supermarkt weiterkultivieren

Ob als Heilpflanze oder Geschmacksgeber - Ingwer im Haus zu haben, ist oft sehr nützlich. Wer sie nicht jedes Mal im Supermarkt kaufen möchte, pflanzt sich die Knolle am besten selbst an. So geht es:

von dpa

10. September 2018, 12:37 Uhr

Ingwerknollen aus dem Supermarkt lassen sich einfach vermehren. Dafür braucht man nur ein Stück der Knolle, die in nährstoffreiche Blumenerde kommt, erläutert das Bundeszentrum für Ernährung.

Zunächst sollte das Stück über Nacht in lauwarmem Wasser liegen. Dann wird ein ausreichend großer Blumentopf, am besten ein Balkonkasten, zu zwei Dritteln mit Erde gefüllt. Das Ingwerrhizom kommt mit der Schnittfläche nach unten zeigend darauf. Nun den Ingwer mit einer zwei Zentimeter dicken Schicht Substrat bedecken.

Das Substrat sollte in der Folge stets feucht gehalten werden, bis nach einigen Wochen die Knolle austreibt. Die Pflanze braucht nun auch täglich etwas Gießwasser. Nach rund neun Monaten werden die Blätter gelblich - das ist der richtige Zeitpunkt, die Knolle zu ernten.