Vor Sonnenaufgang : Gießen bei Hitze: Gute Gärtner stehen früher auf

Sonnenschein ist gut für Pflanzen. Zu viel Sonne an heißen Tagen aber kann ihnen schaden - und zwar vor allem dann, wenn wir falsch gießen.

Berlin | Das Gießen des Gartens an heißen Tagen ist nichts für Langschläfer. Denn vor Sonnenaufgang ist der Boden am kältesten. Das sollten Sie dazu wissen: Die heiße Sommersonne lässt das Gießwasser schnell verdunsten. So erhalten die Pflanzen oft zu wenig davon. Denn das Wasser braucht etwas Zeit, um richtig in die Erde einzudringen - und die Wurzeln d...

