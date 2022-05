„Leider weitgehend tot“ : Der Rhododendron soll weg: Nabu kritisiert klassischen deutschen Garten

Im Mai blühen in vielen deutschen Gärten die Rhododendren. Naturschützer würden sie am liebsten roden. Derweil stellen sich manche Gartenbesitzer noch naturfeindlicheren Sichtschutz in den Garten.

Naturschützer lobbyieren schon länger g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.