Grüner Daumen : Bei Zierlauch der Erde Tomatendünger beimischen

Die Zwiebeln des Zierlauchs müssen bereits im Herbst gepflanzt werden. Die Staudengärtnerin Svenja Schwedtke aus Bornhöved gibt Tipps für die richtige Pflanzung, die Auswahl des passenden Standorts und die Düngung.

Avatar_shz von dpa

12. September 2019, 04:43 Uhr

Zierlauch, der im kommenden Jahr blühen soll, muss bereits im Herbst davor gepflanzt werden. Er braucht wie andere Zwiebelpflanzen den Kältereiz des Winters, um auszutreiben.

Staudengärtnerin Svenja Schwedtke aus Bornhöved (Schleswig-Holstein) rät, die Zwiebeln des Zierlauchs zwei- bis dreimal so tief in die Erde zu geben, wie sie selbst hoch sind. In das Pflanzloch kommt direkt auch eine erste Düngerdosis - am besten stickstoffarmer Volldünger wie ein Produkt für Tomaten.

Der Standort des Zierlauchs sollte vollsonnig und der Boden gut wasserdurchlässig sein. Staunässe mögen die Zwiebeln nicht, sie können dann faulen. Da Wühlmäuse sich gerne von den Zwiebeln ernähren, rät Schwedtke, diese in ein Geflecht aus Kaninchendraht zu setzen. So können sich die Zwiebeln noch entwickeln und austreiben, sind den Tieren aber nicht zugänglich. Entsprechende Pflanzkörbe, die mit in die Erde gesetzt werden, gibt es auch im Handel.