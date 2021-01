Grüner Daumen : Bäume vor Frost und Hitze schützen

Wer die Bäume in seinem Garten schützen will, kann sie anstreichen. Was es dabei zu beachten gibt - und warum ein weißer Stamm nicht nur im Winter sinnvoll ist.

Veitshöchheim | Ein weißer Anstrich schützt die Stämme der Obstbäume vor Frostrissen und Schäden. Er ist aber nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer sinnvoll. Darauf macht die Bayerische Gartenakademie aufmerksam. Wenn es tagsüber wärmer wird und die Sonne eine...

