Läuft von allein : Automatische Bewässerung im Garten planen

Den Garten immer zur richtigen Zeit mit der richtigen Menge Wasser gießen? Mit der entsprechenden Technik ist das kein Problem. Aber was braucht man für den Einstieg in die automatische Bewässerung?

Bad Honnef | Die beste Zeit, im Sommer den Garten zu wässern, ist morgens zwischen vier und sechs Uhr. Dann ist der Boden nach der Nacht gut ausgekühlt und das Wasser verdunstet kaum. Aber wer will schon jeden Tag so früh aufstehen? Abhilfe schafft ein automatisches Gartenbewässerungssystem, mit dem sich Regner und Sprüher selbst an- und ausschalten. Dank smart...

