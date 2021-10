Farbenspiel im Garten : Warum verfärbt sich Laub?

Das Schönste am Herbst sind die Farben der Bäume und Sträucher. Sie vermissen das in Ihrem Garten? Dann geben wir Ihnen Inspiration - und zählen einige der schönsten Farbenträger auf.

Neustadt/Weinstraße | Gelb, orange, rot und schließlich braun: Im Herbst verfärbt sich das Laub an Bäumen und Sträuchern je nach Art etwas anders und fällt dann ab. Warum eigentlich? Das hängt mit der Verarbeitung des Sonnenlichts in den Blättern zusammen - also mit dem Prozess der Photosynthese, durch den die Pflanzen Stärke und damit Energie zum Leben gewinnen. Im ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.