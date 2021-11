Geht's dir eigentlich gut? : Nährstoffanalyse des Gartenbodens

Wer die Zusammensetzung seines Gartenbodens kennt, kann diesen besser düngen. Der Spätherbst ist eine gute Zeit für die Analyse durch Profilabore.

Veitshöchheim | Man kann eigentlich kaum was falsch machen: Wenn der Boden im Gemüse- und Staudenbeet gut ist, wächst darin auch was. Aber die Pflanzen laugen den Boden mit der Zeit aus und unsere Düngergaben sind nicht immer bedarfsgerecht. Daher kann es sich lohnen, ab und an mal eine Bodenanalyse im Labor durchführen zu lassen. Das muss laut Bayerischer Gartena...

