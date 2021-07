Späte Blüte : Herbstzeitlose und Co. jetzt pflanzen

Herbstzeitlose und herbstblühende Krokusse kommen im Sommer in die Erde. Beide blühen, wie ihr Name schon verrät, in der dritten Jahreszeit - wenn der Garten schon langsam einschläft.

Bornhöved | Wer auch lange nach der üppigen Sommerzeit noch Blüten und frisches Leben in seinem Garten haben möchte, muss jetzt handeln. Im Sommer - am besten im August - kommen beispielsweise herbstblühende Krokusse und Herbstzeitlose in die Erde. Das ist übrigens auch wichtig, damit Bienen, Hummeln und andere Insekten noch spät im Gartenjahr Nahrung finden, ...

