Tipps für den Herbst : Wie Sie Ihre Gartengeräte vor dem Winter säubern und pflegen sollten

Nachdem die letzten Arbeiten im Herbst im Garten erledigt sind, sollten Sie auch die Geräte winterfest machen, damit im Frühjahr keine böse Überraschung droht: Was Sie bei der Reinigung und Pflege beachten sollten.

Hamburg | Gartenschere, Rasenmäher und Co. benötigen genau wie Ihr Garten ein wenig Zuneigung, bevor es in den Winterschlaf gehen kann. Wir erklären, was Sie bei der Reinigung und Pflege beachten sollten. Reinigung und Pflege erhöhen die Lebensdauer Wer Werkzeug und Gartengeräte vor dem Winter nicht vom Dreck der vergangenen Monate befreit, nimmt in Kauf,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.