Jetzt das Frühjahr vorbereiten : Der Lasagne-Trick: Wie Zwiebelblumen im Topf besser wirken

Sie wissen, wie man Lasagne macht? Wunderbar! Was Sie aber vielleicht nicht wissen: Diese Zubereitungsweise von Nudeln ist auch ein gutes Verfahren für das Einpflanzen von Blumenzwiebeln.

Hillegom | Die Lasagne mit ihren Zutaten in mehreren Lagen als Vorbild: Auch die Zwiebeln verschiedener Blumen mit unterschiedlichen Blühzeiten lassen sich geschichtet in Kübel, Töpfe und Schalen oder in ein enges Beet hineinsetzen. Der Effekt: Die Bepflanzung wirkt dichter, man kann eine Blütezeit lange ausdehnen. Gut geeignet dafür sind die vom Winterende a...

