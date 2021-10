Ab Oktober kein Bußgeld mehr : Ende der Schonzeit: Diese Gartenarbeit dürfen Sie jetzt wieder erledigen

Im Frühling und Sommer sollten Sie lieber keine Hecken schneiden, denn das könnte teuer werden. Seit Oktober dürfen Sie sich aber wieder an die Gartenarbeit machen. Lesen Sie hier, was jetzt erlaubt ist.

Hamburg | Die Temperaturen sinken und die Sonne zeigt sich immer seltener. Das herbstliche Wetter mag nicht mehr ganz so angenehm sein wie im Sommer, aber jetzt kann die Gartenarbeit beginnen. Denn von nun an dürfen Sie auch wieder Hecken schneiden – in den warmen Monaten würden Sie damit die Nester und Bruthöhlen von Vögeln und Kleintieren zerstören. Verschieb...

