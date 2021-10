Anzeige : Fünf Jahre blauer Autozug Sylt: Erfolgreich für die Insel unterwegs

Angetreten als Underdog, inzwischen hochgelobt: der blaue Autozug Sylt feiert seinen fünften Geburtstag.

Avatar_shz von Oliver Sippel

16. Oktober 2021, 00:00 Uhr

Sylt | Nur selten können sich die Mitarbeiter eines Unternehmens an dessen fünften Jahrestag so selbstbewusst auf die Schulter klopfen, wie das inzwischen auf 104 Köpfe angewachsene Team des blauen Autozug Sylt. Sie haben es binnen kürzester Zeit nicht nur geschafft, ein eigenständiges Eisenbahnverkehrsunternehmen auf die Beine zu stellen, das beliebt ist und ernst genommen wird, sondern auch, verkrustete Strukturen alter Monopole aufzubrechen.

RDC

Kaum jemand hatte das dem blauen Autozug Sylt am Anfang zugetraut – ganz im Gegenteil: Dass ein Unternehmen, dessen Hauptgesellschafter ein Unternehmer aus den USA ist, nach Sylt kommt und sich an der Hauptschlagader der Insel zu schaffen macht, verfolgten viele Sylter zunächst mit großer Skepsis. Heute, nur fünf Jahre später, sieht das Stimmungsbild ganz anders aus: „Wir sind buchstäblich auf der Insel angekommen und können uns fast täglich über positives Feedback freuen – sowohl persönlich geäußert beim Check-In-Team auf den Terminals als auch digital in unseren Social-Media-Kanälen“, sagt RDC-Sprecherin Meike Quentin. „Fahrgäste loben unsere Mitarbeiter für ihre Freundlichkeit, Anwohner unser Wagenmaterial für seine Laufruhe und ein Vertreter der Sylter Lokalpolitik lobte uns kürzlich ausdrücklich dafür, dass wir Triebfeder für Innovationen bei der Autozuganreise und immer persönlich erreichbar seien.“

Seien es der Online-Ticketvertrieb, der seit Jahren stabile Online-Sparpreis von 19,90 Euro je Fahrt oder die Möglichkeit, den Wunschzug im Voraus zu reservieren: Viele Dinge, von denen es früher immer hieß, sie seien nicht umsetzbar, hat der blaue Autozug Sylt getreu dem Motto „Geht nicht, gibt’s nicht“ einfach gemacht und ist so zum Vorreiter für Modernisierung und Nachhaltigkeit geworden. Kein Wunder, dass die Zahl der transportierten Fahrzeuge stetig wächst: Aus anfänglich sechs Fahrten an Wochentagen mit maximal 70 Stellplätzen pro Zug sind heute bis zu 24 Fahrten an sieben Wochentagen geworden, mit Platz für bis zu 115 PKW, LKW, Busse, Gespanne und Wohnmobile. Insgesamt 300.000 Fahrzeuge wählen jedes Jahr den blauen Autozug Sylt mit seinen modernen, breiten Transportwagen und nachhaltigen Lokomotiven für ihre Überfahrt.

RDC

Parallel traut sich die RDC AUTOZUG Sylt GmbH mit dem Personennachtzug ALPEN-SYLT-Nachtexpress seit 2020 auch in den Fernverkehr, transportiert dreimal wöchentlich mit ihrem Güterzug Schleswig-Holstein Fracht nach Sylt und hat in Pandemiezeiten im Auftrag des Landes auch im Nahverkehr mit täglichen Sonderzügen ausgeholfen. Auf der Insel ist RDC inzwischen in allen Wirtschaftszweigen gut vernetzt und achtet sowohl im Umweltschutz auf Nachhaltigkeit als auch bei der Auswahl von Dienstleistern auf lokale Unternehmen. Was also muss man tun, um sich in nur fünf Jahren das Vertrauen der Sylter zu erarbeiten? Meike Quentin fasst es so zusammen: „Wir sind für die Anliegen der Sylter immer persönlich ansprechbar, gehen mit Fahrgästen konsequent freundlich um und bieten der Insel zuverlässig professionelle Eisenbahnmobilität.“

Diese Partner-Unternehmen gratulieren dem blauen Autozug Sylt

Collage: shz mit Canva

Diamant Dienstleistung & Reinigung Theodor-Heuss-Str. 14

25980 Sylt 0171 6491819

www.diamant-sylt.de

PK Events GmbH Dirksstraße 57

25980 Sylt 04651 2995540

www.insel-ticket.de

Sylter Unternehmer e.V. Stephanstraße 6

25980 Sylt 04651 23668

www.sylterunternehmer.de

Norddeutsche Eisenbahn Niebüll GmbH Bahnhofstr. 6

25899 Niebüll 04661 9808842

www.neg-niebuell.de