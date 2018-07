Anzeige : Fotowettbewerb für Elmshorn: Das sind die bisher eingeschickten Bilder

„Von Elmshornern für Elmshorner“: Die Stadtwerke Elmshorn suchen die schönsten Motive der Stadt.

von Julia Gohde, Jan-Torge Möller

20. Juli 2018, 04:12 Uhr

Kaum ist der Foto-Wettbewerb der Stadtwerke Elmshorn gestartet, schon zeigen die Elmshorner, warum sie ihre Stadt lieben. Dutzende Fotos wurden bereits eingeschickt, alle mit dem gleichen Ziel: In den exklusiven Kalender der Stadtwerke Elmshorn für 2019 zu kommen. Die 13 Gewinnerbilder werden prämiert, ausgestellt und veröffentlicht.

Außerdem können die Teilnehmer attraktive Preise gewinnen oder an den Monatsverlosungen für Juli und August teilnehmen. Hier werden Tickets für Konzerte am Kalkberg verlost. Alle Informationen zum Foto-Wettbewerb, zu den Gewinnen und das Formular zum Einsenden der Fotos gibt es hier oder auf www.stadtwerke-elmshorn.de/kalender. Wer sich die bisher eingeschickten Fotos ansehen möchte, kann sich mit den Pfeiltasten durch die Bildgalerie am Anfang dieses Artikels klicken.