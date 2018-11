Krankenhaus-Knigge : Zeiten, Mitbringsel, Hygiene: Was Besucher im Krankenhaus beachten sollten

Genesungskarte Ist es keine Selbstverständlichkeit, dass man den Patienten besucht, weil die Beziehung zum Beispiel respektvoll-distanziert ist und auf geschäftlicher Ebene stattfindet, dann ist eine Genesungskarte angebracht, in der man gegebenenfalls einen Besuch anbietet.

freuen sich die wenigsten Patienten. Es gibt viele Situationen im Klinikalltag, in denen man nicht überrumpelt werden möchte. Für einen fest vereinbarten Besuch eignet sich in der Regel der Nachmittag am besten. Möchte man einen Langzeitpatienten häufiger besuchen, einigt man sich dafür idealerweise auf eine reguläre Uhrzeit. Als angemessene Besuchsdauer gelten 30 bis 60 Minuten. Ab 20 Uhr herrscht in vielen Krankenhäusern übrigens Nachtruhe.

Besucher Tierische Besucher sind zwar theoretisch eine schöne Idee, im Krankenhaus allerdings – mit Ausnahme von Therapietieren – streng verboten. Am besten findet der Besucht nur in einer kleinen Gruppe statt. Diese kann auch stellvertretend für eine größere Gruppe, zum Besipiel das gesamte Kollegium, erscheinen. Grund zur Diskussion liefert die Frage, ob man Kinder mit ins Krankenhaus nehmen sollte. Es hilft, wenn man vorher anruft und das Personal nach seiner Meinung fragt und das Kind oder die Kinder auf den Besuch gut vorbereitet.

, da sie oft gekühlt werden müssen und nicht lange Haltbar sind. Außerdem kann es sein, dass der Patient vieles gar nicht essen darf. Alkohol ist tabu und auch mit Tabakwaren fällt man eher unangenehm auf. Lesestoff hingegen ist beliebt und unverfänglich.

. Zeichnen, schreiben und stricken kann man zum Beispiel auch gut im Krankenbett. Ein Strauß Blumen inklusive Vase ist in Ordnung. Topfblumen gehören nicht in ein Krankenhaus, da über sie gefährliche Keime ins Krankenzimmer gelangen können. Bei der Wahl der Blumen ist außerdem zu beachten, dass man keine "Todesblumen", also für Beerdigungen typische Blumen, auswählt. Dazu gehören zum Beispiel Lilien, Callas, Astern und Chrysanthemen, vor allem in der Farbe Weiß.

Hygiene Die Hygienevorschriften einzuhalten ist wohl das wichtigste für alle Menschen, die sich in einem Krankenhaus befinden.

von Patienten mit ansteckenden Krankheiten oder einem geschwächten Immunsystem halten. Die Toilette im Krankenzimmer ist für die Patienten, Besucher sollten die vorgesehenen Besuchertoiletten nutzen.

sind absolut angemessen. Neugierige Blicke und die Frage danach, was dem Fremden denn eigentlich fehle, hingegen gar nicht. Genauso wie das Fotografieren, wenn Mitarbeiter, Patienten oder fremde Besucher mit im Bild sind. Auch mit Kindern sollte man vorher darüber sprechen.