Statistik : Weniger Geburten im Februar als ein Jahr zuvor

In Nordrhein-Westfalen sind im Februar 2022 weniger Kinder zur Welt gekommen als im Vergleichszeitraum ein Jahr zuvor. Das teilte das Statistische Landesamt am Dienstag mit. Im Februar 2022 seien in NRW 12 396 Kinder geboren worden. Im Februar 2021 seien es einst 13 562 gewesen. Damit habe sich die Zahl der Neugeborenen um 8,6 Prozent verringert.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.