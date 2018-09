UN-Kinderrechtskonvention : Weltkindertag: Diese zehn Kinderrechte sollte jeder kennen

Am 20. September ist Weltkindertag. Dieser soll auf die Rechte und Bedürfnisse der Kleinsten der Gesellschaft aufmerksam machen. Die UN-Kinderrechtskonvention umfasst insgesamt 54 Artikel, die dies ausdrücken.

von Karen Bartel

20. September 2018, 04:33 Uhr

Jeder Mensch hat verschiedene Rechte: auf Meinungsfreiheit, auf Bildung, auf Gleichheit vor dem Gesetz. So auch Kinder. Diese haben sogar ihre ganz eigenen Rechte, die am 20. November 1989 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) in Form der UN-Kinderechtskonvention ratifiziert wurden. Bis auf die USA haben alle UN-Mitgliedsstaaten unterschrieben. In Deutschland stehen diese Kinderrechte allerdings nicht im Grundgesetz. Der heutige Weltkindertag gibt Anlass, einen Blick auf die zehn wichtigsten Kinderrechte laut dem Deutschen Kinderhilfswerk e.V. zu werfen.

Darum gibt es den Kindertag zwei Mal: In Deutschland wird an zwei Daten der Kindertag gefeiert. Am 1. Juni und am 20. September. Dies hängt mit der früheren Teilung in Ost und West zusammen. Denn als auf der neunten Vollversammlung der Vereinten Nationen am 21. September 1954 Unicef damit beauftragt wurde, einen weltweiten Kindertag einzurichten, war Deutschland ein geteiltes Land. Die ehemalige BDR übernahm die Empfehlung der Unicef und führte den 20. September als Weltkindertag ein. Die ehemalige DDR feierte bereits seit 1950 am 1. Juni den Internationalen Kindertag. Seit der Wiedervereinigung bestehen beide Daten als Kindertag in Deutschland fort.

1. Gleichberechtigung (Artikel 2)

Kinder dürfen wie auch Erwachsene nicht aufgrund verschiedenster Begebenheiten diskriminiert werden: Hautfarbe, Religion, Geschlecht, soziale Herkunft, und so weiter. Jeder Mensch ist gleichberechtigt und muss ebenso geschützt werden.

2. Das Wohl des Kin­des (Ar­ti­kel 3)

Dies sollte immer an oberster Stelle stehen - das zeigt auch die Verankerung an dritter Stelle in den Kinderrechten: Egal ob in der Familie, im Kindergarten oder gar vor Gericht, das Kindeswohl muss bei Entscheidungen und darauf folgenden Maßnahmen berücksichtigt werden.

3.­ Recht auf Mei­nung (Ar­ti­kel 12)

Meinungsfreiheit, das heißt das Recht, sich frei eine Meinung bilden und äußern zu dürfen, ist im deutschen Grundgesetz zu finden und steht ebenfalls Kindern der UN-Kinderrechtskonvention. Dennoch entscheiden Erwachsene oft über den Kopf des Kindes hinweg, ohne dessen Meinung anzuhören. Doch darauf hat das Kind ein Recht.

4. Recht auf In­for­ma­tio­nen und Me­di­en (Ar­ti­kel 17)

Mit dem Recht auf Meinungsfreiheit hängt ebenfalls das Recht auf freien Zugang zu Medien und somit freien Zugriff auf Informationen zusammen. Hierbei müssen Kinder allerdings vor schädlichen Inhalten geschützt werden, wie beispielsweise der nächste Artikel besagt:

5. Recht auf Schutz vor Ge­walt (Ar­ti­kel 22)

Gewalt meint hiermit nicht nur physische Gewalt in Form von Schlägen oder anderen körperlichen Misshandlungen, sondern ebenso psychische Gewalt, wie beispielsweise verbale Bedrohung und Einschüchterung. Davor sind Kinder zu schützen. Wenn Eltern dies nicht einhalten, mischt sich der Staat ein.

6. Ein Kind als Flücht­ling (Ar­ti­kel 22)

Kriege, Hungersnöte, Gewalt - es gibt viele Gründe, warum Menschen aus ihrem Heimatland fliehen oder gar vertrieben werden. Die UN-Kinderrechtskonvention hat festgesetzt, dass insbesondere geflüchtete Kinder staatlich geschützt sind und versorgt werden - so als wären sie dort geboren.

7. Recht auf Ge­sund­heit (Ar­ti­kel 24)

Der Schutz und die Sorge für das Kind ist maßgeblich. Dazu gehört vor allem auch dessen Gesundheit. Deshalb muss der Staat sicherstellen, dass genügend Ärzte gibt, die Kinder versorgen, ausreichend viele Krankenhäuser, in denen sie versorgt werden können und zahlreiche Medikamente, die ihnen helfen.

8. Le­bens­stan­dard (Ar­ti­kel 27)

Deutschland als Vertragspartner der UN-Kinderrechtskonvention hat sich dazu verpflichtet, einen gewissen Lebensstandard für Kinder zu gewährleisten. Dazu gehören genügend Essen, Kleidung, Schulmaterial und auch ein Dach über dem Kopf. Der Staat unterstützt die Eltern bei der Finanzierung dieser Bedingungen mit Kindergeld.

9. Recht auf Bil­dung (Ar­ti­kel 28)

Mit der Schulpflicht hat jedes Kind ein Recht auf Bildung. Mit den Fähigkeiten, wie Lesen, Schreiben, Rechnen, die dort beigebracht werden, wird das Fundament gelegt, später eine gute Arbeitsstelle zu finden.

10. Recht auf Spiel, Frei­zeit & Er­ho­lung (Ar­ti­kel 31)

Doch nicht nur Bildung ist ein Kinderrecht: Bald beginnen die Herbstferien in Schleswig-Holstein und Kinder haben laut der UN-Kinderrechtskonvention ein Recht auf Freizeit und Erholung. Spiel und Spaß sind ein aktiver Ausgleich zum Schulbankdrücken, doch auch Entspannung ist nach einem anstrengenden Tag angesagt.

Die zehn wichtigsten Kinderrechte im Wortlaut der UN-Kinderrechtskonvention:

Artikel 2: Achtung der Kindesrechte; Diskriminierungsverbot „Die Vertragsstaaten achten die in diesem Übereinkommen festgelegten Rechte und gewährleisten sie jedem ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Kind ohne jede Diskriminierung unabhängig von der Rasse, der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, einer Behinderung, der Geburt oder des sonstigen Status des Kindes, seiner Eltern oder seines Vormunds.“

Artikel 3: Wohl des Kindes „Bei allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel ob sie von öffentlichen oder privaten Einrichtungen der sozialen Fürsorge, Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.“

Artikel 12: Berücksichtigung des Kindeswillens „Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äußern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem Alter und seiner Reife. Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das Kind berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch einen Vertreter oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvorschriften gehört zu werden.“

Artikel 17: Zugang zu den Medien; Kinder- und Jugendschutz „Die Vertragsstaaten erkennen die wichtige Rolle der Massenmedien an und stellen sicher, daß das Kind Zugang hat zu Informationen und Material aus einer Vielfalt nationaler und internationaler Quellen, insbesondere derjenigen, welche die Förderung seines sozialen, seelischen und sittlichen Wohlergehens sowie seiner körperlichen und geistigen Gesundheit zum Ziel haben.“

Artikel 19: Schutz vor Gewaltanwendung, Misshandlung, Verwahrlosung „Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und Bildungsmaßnahmen, um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger Gewaltanwendung, Schadenszufügung oder Mißhandlung, vor Verwahrlosung oder Vernachlässigung, vor schlechter Behandlung oder Ausbeutung einschließlich des sexuellen Mißbrauchs zu schützen, solange es sich in der Obhut der Eltern oder eines Elternteils, eines Vormunds oder anderen gesetzlichen Vertreters oder einer anderen Person befindet, die das Kind betreut. Diverse Schutzmaßnahmen sollen je nach den Gegebenheiten wirksame Verfahren zur Aufstellung von Sozialprogrammen enthalten, die dem Kind und denen, die es betreuen, die erforderliche Unterstützung gewähren und andere Formen der Vorbeugung vorsehen sowie Maßnahmen zur Aufdeckung, Meldung, Weiterverweisung, Untersuchung, Behandlung und Nachbetreuung in den in Absatz 1 beschriebenen Fällen schlechter Behandlung von Kindern und gegebenenfalls für das Einschreiten der Gerichte.“

Artikel 22: Flüchtlingskinder „Die Vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, daß ein Kind, das die Rechtsstellung eines Flüchtlings begehrt oder nach Maßgabe der anzuwendenden Regeln und Verfahren des Völkerrechts oder des innerstaatlichen Rechts als Flüchtling angesehen wird; angemessenen Schutz und humanitäre Hilfe bei der Wahrnehmung der Rechte erhält, die in diesem Übereinkommen oder in anderen internationalen Übereinkünften über Menschenrechte oder über humanitäre Fragen, denen die genannten Staaten als Vertragsparteien angehören, festgelegt sind, und zwar unabhängig davon, ob es sich in Begleitung seiner Eltern oder einer anderen Person befindet oder nicht Zu diesem Zweck wirken die Vertragsstaaten in der ihnen angemessen erscheinenden Weise bei allen Bemühungen mit, welche die Vereinten Nationen und andere zuständige zwischenstaatliche oder nichtstaatliche Organisationen, die mit den Vereinten Nationen zusammenarbeiten, unternehmen, um ein solches Kind zu schützen, um ihm zu helfen und um die Eltern oder andere Familienangehörige eines Flüchtlingskinds ausfindig zu machen mit dem Ziel, die für eine Familienzusammenführung notwendigen Informationen zu erlangen. Können die Eltern oder andere Familienangehörige nicht ausfindig gemacht werden, so ist dem Kind im Einklang mit den in diesem Übereinkommen enthaltenen Grundsätzen derselbe Schutz zu gewähren wie jedem anderen Kind, das aus irgendeinem Grund dauernd oder vorübergehend aus seiner familiären Umgebung herausgelöst ist.“

Artikel 24: Gesundheitsvorsorge „Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit an sowie auf Inanspruchnahme von Einrichtungen zur Behandlung von Krankheiten und zur Wiederherstellung der Gesundheit. Die Vertragsstaaten bemühen sich sicherzustellen, daß keinem Kind das Recht auf Zugang zu derartigen Gesundheitsdiensten vorenthalten wird. Die Vertragsstaaten bemühen sich, die volle Verwirklichung dieses Rechts sicherzustellen, und treffen insbesondere geeignete Maßnahmen, um die Säuglings- und Kindersterblichkeit zu verringern; sicherzustellen, daß alle Kinder die notwendige ärztliche Hilfe und Gesundheitsfürsorge erhalten, wobei besonderer Nachdruck auf den Ausbau der gesundheitlichen Grundversorgung gelegt wird; Krankheiten sowie Unter- und Fehlernährung auch im Rahmen der gesundheitlichen Grundversorgung zu bekämpfen, unter anderem durch den Einsatz leicht zugänglicher Technik und durch die Bereitstellung ausreichender vollwertiger Nahrungsmittel und sauberen Trinkwassers, wobei die Gefahren und Risiken der Umweltverschmutzung zu berücksichtigen sind; eine angemessene Gesundheitsfürsorge für Mütter vor und nach der Entbindung sicherzustellen; sicherzustellen, daß allen Teilen der Gesellschaft, insbesondere Eltern und Kindern, Grundkenntnisse über die Gesundheit und Ernährung des Kindes, die Vorteile des Stillens, die Hygiene und die Sauberhaltung der Umwelt sowie die Unfallverhütung vermittelt werden, daß sie Zugang zu der entsprechenden Schulung haben und daß sie bei der Anwendung dieser Grundkenntnisse Unterstützung erhalten; die Gesundheitsvorsorge, die Elternberatung sowie die Aufklärung und die Dienste auf dem Gebiet der Familienplanung auszubauen. Die Vertragsstaaten treffen alle wirksamen und geeigneten Maßnahmen, um überlieferte Bräuche, die für die Gesundheit der Kinder schädlich sind, abzuschaffen. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die internationale Zusammenarbeit zu unterstützen und zu fördern, um fortschreitend die volle Verwirklichung des in diesem Artikel anerkannten Rechts zu erreichen. Dabei sind die Bedürfnisse der Entwicklungsländer besonders zu berücksichtigen.“

Artikel 27: Angemessene Lebensbedingungen; Unterhalt „Die Vertragsstaaten erkennen das Recht jedes Kindes auf einen seiner körperlichen, geistigen, seelischen, sittlichen und sozialen Entwicklung angemessenen Lebensstandard an. Es ist in erster Linie Aufgabe der Eltern oder anderer für das Kind verantwortlicher Personen, im Rahmen ihrer Fähigkeiten und finanziellen Möglichkeiten die für die Entwicklung des Kindes notwendigen Lebensbedingungen sicherzustellen. Die Vertragsstaaten treffen gemäß ihren innerstaatlichen Verhältnissen und im Rahmen ihrer Mittel geeignete Maßnahmen, um den Eltern und anderen für das Kind verantwortlichen Personen bei der Verwirklichung dieses Rechts zu helfen, und sehen bei Bedürftigkeit materielle Hilfs- und Unterstützungsprogramrne insbesondere im Hinblick auf Ernährung, Bekleidung und Wohnung vor. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kindes gegenüber den Eltern oder anderen finanziell für das Kind verantwortlichen Personen sowohl innerhalb des Vertragsstaats als auch im Ausland sicherzustellen. Insbesondere fördern die Vertragsstaaten, wenn die für das Kind finanziell verantwortliche Person in einem anderen Staat lebt als das Kind, den Beitritt zu internationalen Übereinkünften oder den Abschluß solcher Übereinkünfte sowie andere geeignete Regelungen.“

Artikel 28: Recht auf Bildung; Schule; Berufsausbildung „Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Bildung an; um die Verwirklichung dieses Rechts auf der Grundlage der Chancengleichheit fortschreitend zu erreichen, werden sie insbesondere den Besuch der Grundschule für alle zur Pflicht und unentgeltlich machen; die Entwicklung verschiedener Formen der weiterführenden Schulen allgemeinbildender und berufsbildender Art fördern, sie allen Kindern verfügbar und zugänglich machen und geeignete Maßnahmen wie die Einführung der Unentgeltlichkeit und die Bereitstellung finanzieller Unterstützung bei Bedürftigkeit treffen; allen entsprechend ihren Fähigkeiten den Zugang zu den Hochschulen mit allen geeigneten Mitteln ermöglichen; Bildungs- und Berufsberatung allen Kindern verfügbar und zugänglich machen; Maßnahmen treffen, die den regelmäßigen Schulbesuch fördern und den Anteil derjenigen, welche die Schule vorzeitig verlassen, verringern. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Disziplin in der Schule in einer Weise gewahrt wird, die der Menschenwürde des Kindes entspricht und im Einklang mit diesem Übereinkommen steht. Die Vertragsstaaten fördern die internationale Zusammenarbeit im Bildungswesen, insbesondere um zur Beseitigung von Unwissenheit und Analphabetentum in der Welt beizutragen und den Zugang zu wissenschaftlichen und technischen Kenntnissen und modernen Unterrichtsmethoden zu erleichtern. Dabei sind die Bedürfnisse der Entwicklungsländer besonders zu berücksichtigen.“

Artikel 31: Beteiligung an Freizeit, kulturellem und künstlerischem Leben, staatliche Förderung „Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Ruhe und Freizeit an, auf Spiel und altersgemäße aktive Erholung sowie auf freie Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben. Die Vertragsstaaten achten und fördern das Recht des Kindes auf volle Beteiligung am kulturellen und künstlerischen Leben und fördern die Bereitstellung geeigneter und gleicher Möglichkeiten für die kulturelle und künstlerische Betätigung sowie für aktive Erholung und Freizeitbeschäftigung.“

(mit Material von Deutsches Kinderhilfswerk e.V.)