Hoffnung auf bessere Nächte : Was Schlafcoaching für Babys bringt

Wenn der Nachwuchs nur im Kinderwagen schlummert oder nachts stundenlang wach ist, sorgt das bei Eltern für tiefe Augenringe. Schlafcoachings versprechen da Hilfe. Aber wie funktioniert das?

Hamburg | Catharina Seifer (Name geändert) erinnert sich noch gut an die Runden um die Alster, die bis zu drei Stunden dauerten. Im Kinderwagen lag der schlafende Anton, damals wenige Monate alt. „Er war ein richtiger Bewegungsjunkie“, erinnert sich Seifer. Das Beistellbett: keine Option. Schlaf blieb bei den Seifers ein Stress-Thema. Das änderte sich, als C...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.