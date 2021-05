Total am Ende : Was die Pandemie für Menschen mit Behinderung bedeutet

Die Coronapandemie hat viele Menschen an ihre Grenzen gebracht. Aber was ist mit denen, die sowieso immer am Limit sind? Familien mit behinderten Kindern etwa hat kaum jemand auf dem Radar.

Stuttgart | Es hat sie hart getroffen. Nicht nur die ständigeAngst, dass ihre schwerst mehrfachbehinderte Tochter sich mit Coronainfizieren könnte, treibt die Mutter der 28 Jahre alten Elisa um. Einvöllig aus den Fugen geratener Alltag wegen über Monate geschlossenerWerkstatt und vieler ausgefallener Therapien hat sie und ihre Familiein den vergangenen Monaten zu...

