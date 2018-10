Semesterstart 2018 : Was beim Auszug von Zuhause beachtet werden sollte: Sieben Tipps fürs Leben

An vielen Unis im Norden hat in dieser Woche das Wintersemester begonnen. Für viele „Erstis“ ist nun alles neu: fremde Stadt, erste eigene Wohnung, Einzug in eine WG. Damit alles klappt, sollte einiges bedacht werden.

von Malin Lindenberg

17. Oktober 2018, 14:12 Uhr

Für viele Studienanfänger bedeutet der Start ins erste Semester auch, dass man zu Hause auszieht und das erste Mal im Leben ohne seine Eltern lebt. Das heißt nicht nur, dass Ende des Monats jeden Abend Nudeln mit Tomatensoße auf dem Speiseplan stehen und man sich mit seinen neuen Mitbewohnern um den Putzplan streitet, sondern auch, dass man sich nun um Dinge kümmern muss, die bisher Mama und Papa erledigt haben. Da ein Nicht-Kümmern jungen Studierenden bisweilen teuer zu stehen kommen kann, folgt hier eine Checkliste:

1. Beim Einwohnermeldeamt melden

Beim Umzug in eine neue Stadt sollte die Ummeldung an der ersten Stelle stehen, denn in der Regel haben Anwohner hierfür nur zwei Wochen nach dem Einzugsdatum Zeit. Wird das Ummelden des Wohnsitzes vergessen, kann im schlimmsten Fall ein Ordnungsgeld von bis zu 500 Euro verhängt werden. Außerdem empfiehlt es sich, sich bereits im Vorfeld auf dem Einwohnermeldeamt darüber zu informieren, ob und welche Unterlagen für das Ummelden benötigt werden. Beim Ummelden wird die neue Adresse direkt im Personalausweis eingetragen.

2. Frühzeitig BAföG beantragen

Damit Studienanfänger Unterstützung durch das BAföG-Fördergeld erhalten können, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Deshalb sollte man sich früh über die Bedingungen und erforderlichen Dokumente informieren, um den BAföG-Antrag rechtzeitig beim zuständigen Studentenwerk oder beim Amt für Ausbildungsförderung abgeben zu können. Übrigens sollten BAföG-Empfänger bedenken, dass sie mit ihrem Studium nicht unnötig lange trödeln sollten, denn zum Ende des vierten Semesters müssen BAföG-Bezieher Leistungsnachweise vorlegen. Wenn diese nicht ausreichen, kann die Förderung gekürzt oder ganz gestrichen werden.

3. Versicherungen abschließen

Wer das erste Mal von zu Hause auszieht, sollte bedenken, dass einige Versicherungen, die bisher über die Eltern liefen, nun nicht mehr gelten und neu abgeschlossen werden müssen. Hierzu gehört zum Beispiel die eigene Haftpflichtversicherung, da man nun nicht mehr im Haushalt der Eltern wohnt, über den man bisher versichert war. Auch über die Rechtsschutzversicherung und Hausratsversicherung sollte nachgedacht werden. Letztere hängt allerdings davon ab, wie groß der Hausrat ist. Da die erste eigene Studentenwohnung normalerweise eher klein ausfallen muss und spärlicher eingerichtet ist, ist diese nicht zwingend notwendig.



Adobe Stock

4. Befreiung vom Rundfunkbeitrag

In der eigenen Wohnung müssen Studierende monatlich 17,50 Euro Rundfunkbeitrag zahlen. Das gilt auch für ein Zimmer im Wohnheim. BAföG-Bezieher können allerdings eine Befreiung beantragen, um den monatlichen Kosten zu entgehen.

5. Strom- und Wasserversorgung

Ziehen Studierende nicht in eine bereits bestehende Wohngemeinschaft, in der schon viele Dinge geregelt sind, sondern in eine eigene Wohnung, sollte man sich sobald wie möglich um die Versorgung von Strom, Gas und Wasser kümmern. Unmittelbar nach dem Einzug in die neue Wohnung läuft die Energieversorgung nämlich meistens zunächst über eine zentrale Grundversorgung. Da es sich bei diesem häufig um den teuersten Tarif handelt, sollte man sich deshalb zeitnah über Alternativen informieren, Anbieter vergleichen und wechseln. Ein Wechseln lohnt sich hier fast immer und es gibt übrigens auch günstige Verträge für Ökostrom.

6. Kostenlose Kontoführung nutzen

Viele Banken bieten kostenlose oder zumindest günstigere Girokonten für Studierende an. Hierfür wird allerdings immer ein Nachweis benötigt, der dem Geldinstitut unaufgefordert vorgelegt werden sollte. Erfolgt kein Hinweis auf den Studentenstatus, werden die Kontoführungsgebühren automatisch abgebucht und in den meisten Fällen nicht rückwirkend erstattet.

7. Zählerstände und Abrechnungen regelmäßig prüfen

Beim Ein- und Auszug sollte jeder Beteiligte den Stand der Strom- und Wärmezähler ablesen und sich selbst notieren. Das gilt übrigens auch für neue WG-Mitglieder. Wichtig werden diese Ablesedaten nämlich dann, wenn die jährliche Energieabrechnung kommt und Differenzen zu den eigenen Daten aufweist. Hat man hier keine eigenen Daten vorliegen, kann der Forderung nichts entgegengesetzt und nichts gegen hohe Nachforderungen unternommen werden.



(Mit Material der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein)