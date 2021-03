WHO-Studie : Viele Menschen fühlen sich im Alter diskriminiert

Schlechtere medizinische Behandlung oder früher in Rente als gewünscht? Viele Menschen über 50 sehen sich aufgrund ihres Alters benachteiligt. Welche Folgen das haben kann, zeigt ein WHO-Bericht auf.

Genève | Jeder zweite Erwachsene weltweit ist nach einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) voreingenommen gegen ältere Menschen. Das gehe aus einer Analyse mit 83.000 Befragten in 57 Ländern hervor, berichtet die WHO in einem großen Bericht über Altersdiskriminierung, den sie nun vorlegte. Manchmal behinderten sich ältere Menschen auch selbst mi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.