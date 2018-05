Fakten und Zahlen : Verschwörung der Blumenindustrie: Wissenswertes rund um den Muttertag

Immer im Mai ist der Ehrentag aller Mütter - doch wie kam es dazu? Eine kurze Geschichte des Muttertags und was man sonst noch darüber wissen sollte.

von Karen Bartel

13. Mai 2018, 03:26 Uhr

An jedem zweiten Sonntag im Mai wird in Deutschland der Muttertag gefeiert. Ein Feiertag, der vor allem aus den USA seinen Weg nach Europa fand. Warum wir heute alle Mütter ehren und wieso wir dies darüberhinaus auch jeden anderen Tag im Jahr machen sollten.

1. Wer hat's erfunden?

Zu Ehren der Titanin Rhea, Mutter des Gottes Zeus, veranstalteten bereits die alten Griechen ein Fest. Diese Idee eines Ehrentags für die Mutter wurde daraufhin in allen Kulturen und Jahrhunderten aufgegriffen:

Zu Zeiten Heinrich III. (1216-1239) wurde in England die Kirche als Mutter aller am „Mothering Day“ geehrt

1644 manifestierte sich dieser Tag in England, indem alle Kinder ihre Mütter besuchten und ihnen kleine Geschenke und einen selbstgebackenen Kuchen mitbrachten.

1907 wurde in den USA nach den Bestrebungen von Anna Marie Jarvis am Todestag ihrer Mutter (der zweite Sonntag im Mai) fortan Muttertag begangen: „Schafft den Ehrentag der Mutter - setzt diesen Frauen ein unvergängliches Denkmal.“ Ihre Mutter gründete bereits 1865 die Mothers Days Works Clubs. Dieser setzte sich gegen die schlechten sanitären Umstände ein, welche für die hohe Kindersterblichkeit verantwortlich waren.

2. Darum gibt es den Muttertag in Deutschland

Was die Grußkartenindustrie für den Valentinstag ist, ist die Blumenindustrie für den Muttertag. Als dieser 1922 in Deutschland eingeführt wurde, geschah dies im Namen des Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber. Doch neben dem Ziel, den Verkauf anzukurbeln, stand noch ein weiteres: Damals war die Geburtenrate besonders niedrig und dem sollte mit diesem Tag zur Ehre der Mutter entgegengewirkt werden. 1933 wurde er dann zum offiziellen Feiertag ernannt.

3. Muttertag versus Weltfrauentag

In der DDR hingegen feierte man keinen Muttertag. Hier wurden am 8. März, dem Weltfrauentag, alle Frauen - egal ob Mutter oder kinderlos, jung oder alt - geehrt. Diese Tradition besteht bis heute noch beispielsweise in Russland.

4. Das sagt die Statistik

Das Statistische Bundesamt erhebt zwar nicht, wie viele Mütter es in Deutschland gibt, jedoch wie viele Kinder geboren werden. Und diese Zahl ist erstmals wieder so hoch wie zuletzt 1973: Im Jahr 2016 kamen durchschnittlich 1,59 Kinder pro Frau zur Welt. Ebenfalls ein Trend aus dieser Zeit: Seit den Achtzigern werden immer mehr Frauen erst mit 35 Jahren oder älter Mutter. Das Durchschnittsalter von Müttern liegt nach der aktuellen Statistik bei 29,6 Jahren (2016).

5. Wenn Muttersein eine bezahlte Vollzeitstelle wäre...

...dann läge das Jahresgehalt entsprechend der durchschnittlich 94,7 geleisteten Wochenarbeitsstunden bei 112.962 US-Dollar. Das berechnete das Portal salary.com auf Basis der verschiedenen Tätigkeiten, die eine Mutter zuhause erledigt. Sie arbeitet in der Woche etwa

14,8 Stunden als Haushälterin

13,9 Stunden als Köchin

13,7 Stunden als Kinderbetreuerin und Lehrerin

10,7 Stunden als Gebäudemanagerin

8,9 Stunden als Computeranwenderin

7,9 Stunden als Taxifahrerin

7,7 Stunden als Hausmeisterin

7,6 Stunden als Psychologin

6,3 Stunden als Betreiberin eines Waschsalons

3,2 Stunden als Geschäftsführerin

Das ist mehr als ein ausschlaggebender Grund dafür, seiner Mama einfach einmal DANKE zu sagen und sich um sie zu kümmern.

Foto: imago/Photocase

(Mit Material von dpa und eltern.de)